Dramma a Sassari la scorsa notte poche ore dopo la vittoria dell’Italia alle semifinali dei campionati Europei di calcio contro la Spagna. Un ragazzo di 19 anni, Alessio Murgia, è rimasto vittima di un incidente stradale in corso Margherita di Savoia. Il giovane stava tornando a casa intorno alle 2 e mezzo del mattino dopo aver festeggiato con gli amici il successo della nazionale. Era in auto con tre coetanei, quando l’amico alla guida ha perso il controllo lungo la discesa di corso Margherita di Savoia, all'incrocio con largo Macao, andando a schiantarsi sulle vetture in sosta.

Murgia è stato sbalzato fuori dalla macchina ed è deceduto sul colpo. Feriti il conducente e gli altri due passeggeri, trasportati all'ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e le auto, Guardia di Finanza e i carabinieri e 3 squadre del 118. I carabinieri dovranno ora stabilire se il conducente della vettura sulla quale viaggiava Alessio Murgia avesse abusato di alcol o sostanze stupefacenti.