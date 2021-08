Sassari, morta la bimba di 2 anni caduta dal terrazzo: donati gli organi Era sfuggita al controllo dei genitori e si era arrampicata su uno sgabello per poi cadere dal terrazzo di casa per oltre dieci metri. A due giorni da quel drammatico incidente la bambina di 2 anni precipitata ad Alghero non ce l’ha fatta. È morta questo pomeriggio in ospedale a Sassari dove era ricoverata.

Non ce l'ha fatta la bambina di due anni che lo scorso lunedì è precipitata dal terrazzo di casa ad Alghero. Un volo di almeno dieci metri avvenuto mentre in casa erano presenti sia i genitori che la nonna che hanno immediatamente lanciato l'allarme. La piccola è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale al Santissima Annunziata di Sassari, dove è giunta in condizioni gravissime. Il ricovero nel reparto di Rianimazione e poi l'aggravarsi ulteriore del suo quadro clinico, fino alla morte avvenuta questo pomeriggio nel nosocomio sardo.

La piccola sfuggita al controllo dei genitori è precipitata nel vuoto

Una notizia che lascia sgomenta la comunità di Alghero e chi era presente al momento del terribile incidente. Il primo ad accorgersi dell'accaduto lunedì è stato un ristoratore che ha il locale proprio affianco alla palazzina: l'uomo ha visto la piccola riversa a terra e ha allertato i genitori che hanno poi chiamato il 118. Un volo di dieci metri dal terrazzo posto al secondo piano della palazzina dove vive la famiglia della piccola che ha provocato alla bambina un grave trauma cranico. Giunta in ospedale a Sassari, è stata operata ma nonostante l'intervento immediato dei medici per la piccola non c'è stato nulla da fare. Questo pomeriggio l'equipe medica del Santissima Annunziata ha comunicato alla famiglia di aver avviato le procedure per l'accertamento della morte encefalica della piccola. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Stando a quanto ricostruito finora la piccola, sfuggita al controllo della famiglia, avrebbe preso uno sgabello, si sarebbe arrampicata per poi volare giù per 10 metri.