Sardegna, schianto nella notte, morto 32enne: scappato l’amico alla guida, non aveva la patente Il trentaduenne di Dolianova Daniele Picciau viaggiava sul lato del passeggero a bordo di una Bmw alla cui guida c’era Nicola Dessì, un trentottenne suo compaesano rimasto ferito e poi fuggito.

A cura di Davide Falcioni

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada statale 387 nei pressi del bivio per Soleminis. La vittima, il trentaduenne di Dolianova Daniele Picciau, viaggiava sul lato del passeggero a bordo di una Bmw alla cui guida c'era Nicola Dessì, un trentottenne suo compaesano rimasto ferito. Il ragazzo al volante è finito fuori strada per cause che sono ancora in fase di accertamento. Ferito anche un altro trentenne di Dolianova che viaggiava nel sedile posteriore.

L'incidente risale alle prime ore del mattino: l'auto, che viaggiava in direzione Cagliari, è uscita da sola fuori strada lungo la statale 387 all'altezza di Soleminis. La vettura era guidata – da quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri – forse da un 38enne: privo di patente, sarebbe scomparso dalla scena dell'incidente subito dopo che il mezzo è uscito fuori strada.

Al momento- riferiscono i militari- è irreperibile, nessuna traccia di lui nè nella sua abitazione e nemmeno nelle strutture sanitarie e guardie mediche. Ferite in maniera lieve le altre persone a bordo della Bmw, due trentenni che sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico. Sul posto stanno operando Radiomobile e stazioni di Dolianova e Donori