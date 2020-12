Tragedia in Sardegna. Un turista è morto precipitando dalla scogliera di Capo Nieddu, sul litorale tra Cuglieri e Santa Caterina, nei pressi di Cuglieri, in provincia di Oristano. Massimo Piu aveva 44 anni, era originario di Alghero ma residente a Torino dove lavorava come impiegato di banca. L'uomo, tornato in Sardegna per passare le vacanze di Natale coi suoi cari, era con alcuni amici e stava inviando il filmato del posto alla figlia con un smartphone quando è precipitato da un'altezza di circa 50 metri. È deceduto sul colpo. La comitiva è tornata indietro per cercarlo ma per l’escursionista era già tardi quando è stato trovato dagli amici.

Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 23 dicembre, nella zona della costa di Cuglieri, nella parte centro-occidentale della Sardegna. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del servizio 118, ma non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Cuglieri e la squadra del Soccorso alpino fluviale di Oristano hanno recuperato in mare il corpo, che è stato trasferito all'ospedale di Oristano dove oggi verrà eseguito un esame medico disposto dal magistrato di turno. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Oristano.