Sardegna, bomba esplode all'ingresso del municipio di Ottana. Gravissimi i danni Nella notte una bomba ad alto potenziale è esplosa all'ingresso del municipio di Ottana (Nuoro): gravi i danni provocati dall'ordigno alla facciata e ad alcuni uffici. Il sindaco: "Sono molto deluso, non ci meritiamo questo".

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Paura nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Ottana, comune in provincia di Nuoro. Una bomba è esplosa nella notte davanti al Comune sardo, in via della Libertà.

Non ci sono vittime o feriti, ma la deflagrazione, udita in tutto il paese, ha gravemente danneggiato l’ingresso e anche ambienti interni. Dalle verifiche, comunque, non sono stati riscontrati problemi strutturali tali da dichiarare l’edificio inagibile.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, oltre al sindaco Franco Saba. Presenti gli artificieri dei Carabinieri ed è in arrivo il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi.

“Sono molto deluso – dice il primo cittadino– e con me tutta l’amministrazione, Ottana non si merita questo”. Ma, aggiunge, “continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Se qualcuno ha da lamentarsi lo faccia pubblicamente o venga da noi. Ci dimostri che non stiamo lavorando bene, ma noi continueremo così”.

Ottana è un comune di poco più di 2.000 abitanti situato nel cuore della Sardegna in provincia di Nuoro.

IN AGGIORNAMENTO