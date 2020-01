Ha solo 40 anni, eppure ha già dato alla luce dieci figli, cinque dei quali con il parto cesareo e l'ultimo dei quali nato il 30 dicembre. Protagonista di questa storia è Sara Alesi, una donna di Ascoli Piceno sposata con Nazzareno Concetti, un architetto di 42 anni, e madre di sette femmine e tre maschi. L'ultima nata, Miriam, è stata partorita all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno il penultimo giorno del 2019 e dal 5 gennaio è stata dimessa ed ha potuto fare ritorno a casa.

La nascita di Miriam è stata tutt'altro che semplice: a causa delle molte gravidanze, infatti, Sara ha sviluppato una malattia alla placenta ed è stata costantemente seguita dal ginecologo perugino Maurizio Arduini. La placenta previa, cioè posizionata nella parte bassa dell'utero, avrebbe potuto rivelarsi fatale per Sara in caso di emorragia. La donna, ha spiegato il medico, è sempre stata al corrente del fatto che la sua gravidanza sarebbe stata a rischio ma nonostante ciò ha deciso di portarla avanti fino alla nascita dell'ultima figlia, con parto cesareo. All’intervento chirurgico hanno preso parte otto operatori tra cui ginecologi, medici anestesisti, pediatri, ostetriche e i colleghi della radiologia interventistica.

Come racconta Il Corriere della Sera, la famiglia di Sara è impegnata molto nel sociale, in particolare nella scuola italiana a Tirana, in Albania. Si tratta di un istituto primario, partner della società Dante Alighieri, che ha l’obiettivo di promuovere la lingua e la cultura italiane all'estero. La scuola si è data da fare durante le fasi di soccorso dopo il terribile terremoto che ha colpito il Paese lo scorso novembre. Anche Sara e la sua famiglia hanno dato il loro contributo e sperano in futuro di poterci tornare insieme a Miriam.