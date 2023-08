Sangue sulla festa di paese, uomo ucciso a colpi di pistola in piazza nel Nuorese L’uomo sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola nei pressi della piazza di Orune dove è allestito il palco per i festeggiamenti che dovevano iniziare proprio oggi.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi pomeriggio nel Nuorese, a Orune, dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel pieno centro del paese dove erano in corso i preparativi per i festeggiamenti di piazza per una festa locale. La vittima sarebbe un 47enne del posto di professione allevatore che sarebbe stato raggiunto da colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata e lasciato sanguinate e agonizzante a terra.

La terribile sequenza nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto, poco dopo le 18.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo è stato colpito mentre stava transitando in auto lungo Corso Vittorio Emanuele, proprio nel centro del paese barbaricino e nei pressi della piazza dove vi sono gli allestimenti per i festeggiamenti di Su Cossolu, per la Madonna della Consolata.

Inevitabile il fuggi fuggi generale mentre l'assassino si dileguava. Dopo la richiesta di aiuto ai numeri di emergenza, sul posto è accorsa un'ambulanza del 118 il cui equipaggio ha provato a rianimare l'uomo ma i medici hanno potuto fare ben poco per lui che è morto poco dopo. Sul posto sono accorsi immediatamente anche i carabinieri, prima quelli della locale stazione e poi quelli del nucleo investigativo del Comando provinciale di Nuoro che hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Gli inquirenti hanno ascoltato alcune persone alla ricerca di testimoni oculari.

Secondo le prime notizie l'uomo sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola nei pressi della piazza dove è allestito il palco per i festeggiamenti che dovevano iniziare proprio oggi e che sono stati sospesi. La zona è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e del medico legale ed è stato anche informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nuoro.