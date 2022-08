San Stino di Livenza, esplode ordigno bellico in casa: un morto e un ferito grave Un ordigno bellico è esploso in un appartamento a San Stino di Livenza uccidendo una persona e provocando il ferimento grave di un’altra. L’esplosione durante il disinnesco artigianale della bomba.

A cura di Chiara Ammendola

L’intervento dei vigili del fuoco

Un morto e un ferito grave. È questo il bilancio della terribile esplosione registrata quest'oggi, poco prima delle 17:30, a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. A causarla un ordigno bellico che sarebbe esploso durante le operazioni di disinnesco.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme con i carabinieri e i vigili del fuoco. Le prime operazioni sono state effettuate proprio da questi ultimi che hanno raggiunto l'abitazione in cui è avvenuta l'esplosione, situata in via Trentin a San Stino di Livenza.

Le squadre, arrivate da San Donà e Motta di Livenza, sono entrate in casa e hanno trovato i corpi di due uomini, uno è stato portato all'esterno ferito, stabilizzato è stato poi trasferito in ospedale. Un secondo uomo, trovato a terra, è stato dichiarato morto dal medico del Suem.

Al momento sono in corso i rilievi necessari ad accertare le cause dell'esplosione che sembra sia stata causata dal disinnesco artigianale di un ordigno bellico. I vigili del fuoco hanno circoscritto l’abitazione in attesa degli artificieri dei carabinieri per la bonifica dell’abitazione per la presenza di altri ordigni.

La vittima dell'esplosione della bomba è Mauro Paladin, un collezionista di residuati bellici della Grande Guerra. Durante i controlli infatti sono stati trovati altri ordigni simili a quello esploso. A lanciare l'allarme sono stati gli altri residenti della zona che hanno udito il forte boato e hanno così chiesto l'intervento dei soccorritori.