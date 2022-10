San Severo, aggredisce il padre in casa e lo uccide a coltellate Un uomo di 57 anni con problemi psichici ha ucciso a coltellate il padre 98enne nella loro abitazione di San Severo. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Ha ucciso il padre 98enne con alcune coltellate al collo e all'addome nella sua abitazione di San Severo, nel Foggiano. Un uomo di 57 anni, affetto da una grave forma di schizofrenia, ha aggredito il padre durante la notte colpendolo con più fendenti su tutto il corpo.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla arrivare dall'abitazione in pieno centro. Quando i militari sono giunti in casa, hanno trovato il figlio della vittima in stato di shock.

Il 57enne stringeva tra le mani il coltello da cucina ancora insanguinato. Con molte difficoltà, le forze dell'ordine sono riuscite a disarmarlo e a bloccarlo. L'uomo è stato portato in carcere durante la notte. Secondo quanto reso noto finora, padre e figlio vivevano nello stesso palazzo ma non nello stesso appartamento. Al momento dell'aggressione, il 98enne era solo in casa.

I genitori della vittima erano stati vittima di un'aggressione già nel 2003. Il 57enne, che viveva con un'altra sorella in un appartamento dello stesso condominio dei genitori, li aveva feriti lievemente.

In aggiornamento