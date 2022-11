Saman Abbas, la sindaca di Novellara: “Prima di Natale la cittadinanza: ci occuperemo dei funerali” La sindaca di Novellara ha annunciato che presto Saman Abbas riceverà la cittadinanza onoraria. Si tratta di un gesto simbolico necessario dopo l’omicidio della 18enne pakistana: “La sua storia ha fatto esplodere la consapevolezza del problema dei matrimoni forzati – ha spiegato Elena Carletti – ora qualcosa di concreto deve nascere”.

A cura di Chiara Ammendola

Saman Abbas

Potrebbe arrivare prima di Natale la cittadinanza onoraria per Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. Lo ha annunciato Elena Carletti, sindaca di Novellara, a pochi giorni dal ritrovamento di quello che si suppone essere il cadavere di Saman. Si tratta di un gesto simbolico importante secondo la prima cittadina e soprattutto di un “messaggio alle tante Saman che non conosciamo, ma che ci sono”.

Secondo Carletti infatti la vicenda di Saman ha “fatto esplodere la consapevolezza del problema dei matrimoni forzati” e per questo “qualcosa di concreto deve nascere”. In attesa che si concluda la perizia sul cadavere ritrovato a Novellara e che se ne appuri l'identità la prima cittadina di Novellara ha anticipato che sarà il comune dove la giovane viveva insieme con la famiglia ad occuparsi del funerale.

“Quando avremo la certezza di potercene occupare, le esequie le celebreremo noi”, ha spiegato in un'intervista a LaStampa in cui parla di un città "ferita" dall'omicidio di Saman Abbas. “Credo – dice la sindaca – che dare una degna sepoltura a questa ragazza, conservarne e curarne per sempre il messaggio di libertà sia nostro dovere”.

E poi sulla cittadinanza aggiunge che potrebbe arrivare prima di Natale: “La prossima settimana sarà in commissione consiliare e abbiamo già avuto la disponibilità dalle parti politiche. Dopo fisserò un Consiglio comunale per conferirgliela”. Il comune di Novellara conferirà così la cittadinanza onoraria a Saman Abbas. In questi giorni, conclude la prima cittadina "c'è il tema della cittadinanza onoraria, di quella italiana postuma, istanze che sono cresciute anche con una spinta dal basso con delle raccolte di firme e che noi ci sentiamo di accogliere".