Saman Abbas, dissotterrata la salma ritrovata nel casolare di Novellara È stato dissotterrato nella serata di domenica il cadavere trovato a Novellara che si presume appartenga a Saman Abbas, la 18enne che sarebbe stata uccisa dalla famiglia dopo aver detto no a un matrimonio combinato.

A cura di Susanna Picone

La notizia è arrivata nella tarda serata di domenica 27 novembre: il cadavere trovato a Novellara, nel Reggiano, che si presume appartenga a Saman Abbas, è stato dissotterrato.

Il cadavere era interrato a circa tre metri di profondità sotto uno strato di detriti e macerie del rudere abbandonato vicino la casa in cui vivevano i genitori della diciottenne pachistana, scomparsa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e che secondo quanto ricostruito dalla Procura e dai carabinieri di Reggio Emilia sarebbe stata uccisa dai suoi parenti dopo un no a un matrimonio combinato in patria.

Questa sera poco dopo le 22, i resti umani trovati nel luogo indicato dallo zio Danish Hasnain – considerato l'esecutore materiale del delitto – sono stati caricati su un mezzo della Croce Verde. La salma sarà ora trasferita all'Università di Milano dove verranno svolti gli accertamenti medico-legali, affidati dalla Corte di assise ai periti Cristina Cattaneo e Dominic Salsarola. I periti della Corte d'Assise hanno coordinato le operazioni di dissepoltura delle spoglie della ragazza.

Tre foto di Saman Abbas

Intanto nelle scorse ore è emerso che la Procura di Reggio Emilia ha aperto una seconda inchiesta a carico di ignoti per il caso di Saman. Per l'omicidio della diciottenne pachistana sono già a processo cinque parenti: i due genitori (il padre Shabbar è stato di recente arrestato in Pakistan dopo un lungo periodo di latitanza), uno zio e due cugini, con udienza fissata a febbraio. L'unica persona indagata e ancora latitante è la mamma della vittima.

Il nuovo fascicolo potrebbe servire per approfondire eventuali ulteriori complicità, anche sulla base di quello che emergerà dal casolare in cui è stato trovato il cadavere. Durante gli scavi, a quanto emerso, sono stati trovati alcuni oggetti che saranno analizzati dal Ris: un mozzicone di sigaretta, pezzi di tessuto e due bottiglie.