Salvò turista vittima di un malore in mare, bagnino multato per 1.042 euro: "Non allertò subito Capitaneria" Saverio Amato, bagnino di 44 anni di Cavallino-Treporti, ha ricevuto una multa da 1.042 euro dopo aver salvato una donna il 3 settembre scorso. L'uomo è stato sanzionato perché non avrebbe avvisato subito la Capitaneria di Porto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bagnino in servizio sulla spiaggia di Cavallino-Treporti si è visto recapitare una multa di più di 1000 euro perché, dopo aver salvato una turista che stava per affogare nella giornata del 3 settembre scorso, non ha allertato subito la Capitaneria di Porto come previsto dal protocollo.

L'uomo, 44enne veterano degli assistenti di spiaggia di Ca' Savio, era intervenuto per soccorrere una 70enne colta da un malore in acqua. Dopo essersi tuffato e aver portato in salvo la donna per effettuare le manovre di primo soccorso per salvarle la vita, l'uomo ha allertato il personale medico e la Capitaneria di Porto così come previsto dal regolamento.

La mancata segnalazione immediata, però, è valsa una multa da più di 1000 euro al 44enne. Saverio Amato, così si chiama il protagonista di questa storia, non è nuovo a salvataggi in extremis: nel 2021 ha ricevuto un encomio per un'operazione di soccorso fatta sulla spiaggia.

Se normalmente non si aspetta medaglie per i salvataggi, di certo questa volta non immaginava di poter ricevere una sanzione per violazione di una norma dell'ordinanza sulla sicurezza balneare.

Stando a quanto scrive il quotidiano Il Gazzettino, la mancata segnalazione immediata all'autorità marittima avrebbe precluso l'assolvimento dei compiti istituzionali della Capitaneria, avvisata solo successivamente dal personale del 118. Da qui, la multa che l'uomo si è visto recapitare dopo aver salvato la vita alla 70enne. Amato ha annunciato che farà ricorso contro la sanzione ricevuta.

Amato non avrebbe avvisato la Capitaneria di Porto perché impegnato a mettere in sicurezza la 70enne e a fare sì che i soccorsi potessero prendersi cura di lei, sottoponendola a tutte le cure del caso. Dopo le prime manovre, il 44enne ha infatti affidato la bagnante ai sanitari del 118.