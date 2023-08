Salento, porta il letto sugli scogli per guardare le stelle cadenti. Sindaco: “Roba da TSO” Accade a Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove un uomo (forse un turista) ha pensato bene di portare un lettone in ferro battuto (col materasso) sulla scogliera alla periferia della località marina e godersi la notte di San Lorenzo.

A cura di Biagio Chiariello

Ha deciso di godersi le stelle in riva al mare nella notte di San Lorenzo con un letto matrimoniale portato direttamente sugli scogli.

Accade in Salento, dove un turista è stato immortalato da una cittadina di Torre San Giovanni, marina di Ugento, mentre ammirare le stelle cadenti comodamente seduto sul letto a due piazze, completo di materasso e lenzuola, sulla scogliera alla periferia della località marina.

La foto è stata scattata all’alba di oggi dalla signora Rosina Preite e condivisa su Facebook: “Stavo passeggiando come faccio sempre all’alba e non ho potuto fare a meno di notare quel lettone piazzato lì sugli scogli. Con il permesso della persona, l’ho fotografato”.

L’idea di portare il letto matrimoniale sugli scogli non è però piaciuta al sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, che ha apertamente condanna l’accaduto e annunciato verifiche sui fatti: "Portare un letto matrimoniale sugli scogli non è affatto lecito: se ce ne fossimo accorti prima, avremmo provveduto a sottoporre questa persona a un tso. Ho incaricato la polizia locale di effettuare degli approfondimenti, questi comportamenti non devono più ripetersi".

"Ci stiamo chiedendo come abbia potuto fare. Si tratta di un letto in ferro battuto anche con materasso, e stiamo cercando – riferisce ancora il primo cittadino – anche di identificare il sito, che dovrebbe essere a Torre San Giovanni in zona nord verso Gallipoli. Sarà sicuramente un turista".

Per il vicesindaco Massimo Lecci quello che è avvenuto "è follia pura. Stiamo cercando di risalire al responsabile anche attraverso chi ci ha segnalato la sua presenza ed i sistemi di videosorveglianza della zona. Sarebbe ipotizzabile la contestazione di occupazione abusiva di demanio, perché – conclude – un letto in ferro battuto non può essere paragonato ad un’attrezzatura da mare"