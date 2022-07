Sale sul tetto per recuperare il pallone e precipita: 15enne in gravi condizioni Un 15enne di Calenzano, in provincia di Firenze, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Meyer dopo essere caduto dal tetto di un edificio abbandonato.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

Un ragazzo di 15 anni di Calenzano, in provincia di Firenze, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Meyer dopo essere caduto dal tetto di un edificio abbandonato. L’incidente si è verificato due sere fa e secondo le prime ricostruzioni, il giovane era salito sulla sommità dell’immobile industriale che si affaccia su via Larga, per recuperare un pallone da calcio.

L'adolescente, infatti, stava giocando una partita di calcio insieme ad alcuni amici, quando il pallone è andato a finire sulla copertura dell’edificio da tempo abbandonato, che si trova tra aree verdi e residenze di quella zona. A quanto pare il tetto del capannone ha ceduto, causando la caduta del ragazzino, che è stato subito soccorso. I sanitari intervenuti si sono accorti immediatamente della gravità della situazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa, oltre ai sanitari del 118 che si sono presi cura del ragazzo e lo hanno portato all’ospedale dove adesso si trova in gravi condizioni. La caduta si sarebbe verificata tra le 20 e le 21 di giovedì scorso dopo che i ragazzi avevano trovato uno spazio per giocare la partita di calcio. Resta ora da capire come il quindicenne sia riuscito a salire sulla copertura dell’edificio inutilizzato e quale sia stata la dinamica che lo ha fatto cadere. L'immobile, come spiega il sindaco Riccardo Prestini a Il Torreno, è "da tempo abbandonato, ma fa parte di un progetto edificatorio che prevede la demolizione dei vecchi immobili". La proprietà "ha già richiesto il permesso a costruire, ma ancora gli atti non sono stati perfezionati".