Sale con gli amici sul tetto del parcheggio del centro commerciale e cade, 16enne morto a Catania La tragedia si è consumata nella prima serata di sabato intorno alle 19:45, quando l'adolescente è caduto dal lucernario del parcheggio esterno dell'Etnapolis di Belpasso a Catania. Inutili i soccorsi del 118 e il trasporto dell'adolescente in ospedale dove è morto poco dopo.

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo di 16 anni è morto nelle scorse ore a Catania dopo essere precipitato dal tetto del parcheggio di un centro commerciale della zona. La tragedia si è costumata nella prima serata di sabato 8 marzo, intorno alle 19:45, quando l’adolescente è caduto dal lucernario del parcheggio esterno dell’Etnapolis di Belpasso dove, secondo le prime ricostruzioni, si era arrampicato con alcuni amici e coetanei.

L’allarme è stato immediato e il sedicenne è stato soccorso in poco tempo dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania. Qui però è arrivato in codice rosso di massima urgenza e in condizioni gravissime e nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo è morto poco dopo.

Troppo gravi si sono rivelate le lesioni interne riportate nella caduta dal tetto, le cui circostanze restano tutte da chiarire, e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza l’area.

Sui fatti indagano ora i carabinieri che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane, ascoltando eventuali testimoni oltre a parenti e amici. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, ancora da verificare, l’adolescente deceduto, residente nella provincia catanese, era salito al secondo piano dell’edificio mentre era in compagnia di altri ragazzi. Poco dopo la caduta dal tetto con un volo di oltre 15 metri.

Su cosa ci facesse il ragazzo sopra il lucernario resta però da chiarire anche perché si tratta di un luogo non accessibile al pubblico, non destinato al passaggio e anche pericoloso.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale r tantissimi sono stati messaggi di dolore e cordoglio per una morte così prematura. “Una tragedia questa sera che ha sconvolto tutti. Un giovanissimo che perde la vita è una notizia che non vorremmo mai sentire. Una telefonata che non vorremmo mai arrivasse. Siamo vicini alla famiglia”, ha dichiarato il sindaco