Sale a bordo del suo motorino e viene travolto da un minivan che non lo soccorre: 16enne ricoverato Un ragazzino di 16 anni è stato investito da un minivan nella serata di ieri a Mondello. Il conducente del veicolo non si sarebbe fermato per prestare soccorso e il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso presso il Trauma center di Villa Sofia. Si indaga sulla dinamica dei fatti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto di archivio

Un ragazzino di 16 anni è stato investito da un minivan a Mondello. L'automobilista non si sarebbe fermato per soccorrerlo. Il tutto è avvenuto la scorsa notte in via delle Palme, nei pressi di via Principessa Mafalda. Il ragazzo sarebbe il figlio di un ex primario dell'ospedale di Palermo.

I sanitari del 118 hanno soccorso l'adolescente e lo hanno poi trasportato al Trauma center di Villa Sofia, dov'è entrato in codice rosso. Gli agenti della Polizia municipale stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto e stanno visionando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero già individuato il mezzo: si tratterebbe di un minivan preso a noleggio dal conducente pirata. Qualcuno sarebbe riuscito ad annotare anche parte della targa.

Il 16enne ricoverato in ospedale è stato sottoposto a 3 interventi chirurgici ed è tenuto in osservazione, ma i medici hanno sciolto la prognosi ritenendolo fuori pericolo di vita. Stando a quanto reso noto, l'adolescente era in sella al suo motorino quando è stato travolto dal minivan poi sfrecciato via a tutta velocità. Il motorino è stato sequestrato dalle autorità per accertamenti mentre gli agenti della Polizia municipale continuano a lavorare per individuare il pirata della strada che ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.

Non è ancora stato individuato il conducente, anche se le autorità sarebbero già riuscite a risalire al veicolo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e grazie alla testimonianza di alcune persone che sarebbero riuscite ad annotare parte della targa fornendola così alle forze dell'ordine.

Mentre le indagini continuano, i familiari del 16enne travolto sono stati informati e aspettano di avere informazioni sulle condizioni di salute del ragazzo che fortunatamente è stato dichiarato non in pericolo di vita.