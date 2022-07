Rugbista trovato morto in albergo a Firenze, grave la compagna: “Gioco erotico finito male” Giallo a Firenze, dove l’ex rugbista Ricky Bibey è stato trovato morto in una stanza dell’albergo Continentale, imbrattata di sangue, mentre la compagna è grave. Secondo le prime ipotesi, alla base della tragedia ci sarebbe un gioco erotico finito male.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Firenze, dove un uomo di 40 anni è stato trovato morto in una stanza dell'albergo Continentale di vicolo dell’Oro. Si tratta di Ricky Bibey rugbista con un passato di rilievo nella lega inglese. Grave la compagna di quattro anni più grande, che è stata soccorsa per una emorragia. Ad uccidere lo sportivo sarebbe stato un infarto giunto al culmine di un gioco erotico finito male.

Quella del sesso estremo è l'ipotesi al momento più accreditata, secondo quanto scrive la stampa locale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna, intorno alle 7 di ieri mattina, è uscita mezza nuda dalla camera dove erano arrivati da Manchester solo il giorno precedente, imbrattata di sangue e urlando aiuto ai vicini di camera e a un’addetta alle pulizie.

Poi, sono state avvertite le forze dell'ordine. La squadra Mobile del dirigente Andrea Di Giannantonio e la Scientifica hanno ispezionato da cima a fondo la camera. Ricky Bibey, che ha giocato tra le fila del Wakefield Trinity, era a terra, forse il corpo è stato spostato per consentire ai soccorritori di praticare gli inutili tentativi di rianimazione.

Il medico legale, la dottoressa Martina Focardi presente al sopralluogo, non si è avventurata in alcuna ipotesi, anche perché bisogna fare luce su una serie di aspetti. Esclusa, tuttavia, la presenza di residui di sostanze stupefacenti così come il coinvolgimento di terzi.

Sono infatti state ascoltate delle persone che erano presenti nell'albergo, così come il personale, che ha confermato che la coppia è rientrata da sola la sera prima della tragedia.

Chiarezza dovrebbe di certo arrivare dai risultati dell'autopsia, disposta dal pm Ester Nocera, pure sul posto e agli accertamenti istologici, tossicologici e alcolemici. Naturalmente sarà determinante anche l’interrogatorio della donna, previsto per oggi, laddove dovesse essersi sufficientemente ripresa dopo il lungo intervento.