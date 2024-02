Rudy Guede accusato dalla ex fidanzata di violenza sessuale: disposta la sorveglianza speciale Il tribunale di Roma ha disposto un anno di sorveglianza speciale per Rudy Guede, accusato di violenze nei confronti della ex fidanzata, una 23enne di Viterbo. Il 36enne ivoriano ha finito di scontare la condanna per l’omicidio di Meredith Kercher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'omicidio Meredith Kercher ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un anno di sorveglianza speciale. Questa la disposizione stabilita dal tribunale per le misure di prevenzione nei confronti Rudy Guede. Il 36enne ivoriano ha scontato la condanna in via definitiva per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre del 2007, ma nel dicembre del 2023 è stato raggiunto dal provvedimento del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna, con obbligo di braccialetto elettronico dopo la denuncia della giovane per presunte violenze.

Guede è accusato dei reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. La sua ex fidanzata è una ragazza di Viterbo di 23 anni che l'uomo aveva conosciuto mentre si trovava ancora in regime di semilibertà al termine della sua condanna a 13 anni.

Nel dispositivo che la questura del capoluogo laziale ha chiesto e ottenuto dal tribunale per misure di prevenzione di Roma, viene stabilito che il 36 enne non potrà allontanarsi da Viterbo e non potrà uscire da casa dalle ore 21:30 alle ore 6:30. È uno dei provvedimenti più duri previsto dal "codice rosso" per la violenza sulle donne in casi di maltrattamenti e di stalking.

Leggi anche Amanda Knox chiede annullamento della pena per calunnia verso Lumumba: lo accusò del delitto di Perugia

Inoltre Guede, che da due mesi indossa il braccialetto elettronico che segnala se si avvicina troppo alla vittima, non può allontanarsi da Viterbo senza averlo prima comunicato all'autorità giudiziaria e non può frequentare pregiudicati. Pena l'arresto, che può avvenire anche in differita, ossia entro 48 ore dalla violazione di quanto disposto.

Soddisfatto della decisione del tribunale di Roma è l'avvocato che tutela gli interessi dell'ex compagna di Rudy Guede."Il codice rosso è uno strumento importantissimo a tutela delle donne", dice Francesco Guido del Foro di Cosenza. "Adesso la mia assistita si sente tutelata dallo Stato", aggiunge. "Inoltre si sta verificando quanto avevamo annunciato e previsto: ancora ci sono molti elementi da fare emergere ed il provvedimento della sorveglianza speciale va in questa direzione", conclude il legale.