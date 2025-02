video suggerito

Ruba gasolio dal camion su cui lavora: se ne accorge il titolare, denunciato per furto Un uomo è stato denunciato per furto aggravato: avrebbe rubato più volte gasolio dal camion su cui lavorava. Se ne è accorto il proprietario per un buco nei conti della cifra di 5mila euro in un anno. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rubava gasolio dal camion su cui lavorava e il cui proprietario era l'azienda che lo aveva assunto. Ad accorgersi di quello che stava accadendo era proprio il titolare che ha poi allertato i carabinieri della stazione di Mottalciata (Biella): si sarebbe accorto da una ricostruzione contabile che da uno dei suoi camion mancava sempre il gasolio dal serbatoio. O meglio, il titolare si era accorto di una discrepanza tra i consumi di carburante e un buco nei conti della cifra di 5mila euro in un anno.

Subito si sono subito attivate le indagini dei carabinieri. In poco tempo i militari sono riusciti a sorprendere uno dei dipendenti della ditta che, nel giardino della propria abitazione, stava travasando il carburante dal mezzo in alcune taniche insieme a un amico. Quanto andava avanti da tempo. I carabinieri hanno subito fermato i due e per loro è scattata una denuncia in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso. Il dipendente è stato subito licenziato. I militari faranno tutti gli accertamenti su quanto gasolio l'uomo ha rubato all'azienda.