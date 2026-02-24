Attualità
video suggerito
video suggerito

Ruba 16 confezioni di biscotti al cioccolato al supermercato e picchia vigilante per fuggire: arrestato per rapina

Il ladro 40enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Bologna e accusato del reato di rapina impropria dopo aver picchiato l’addetto alla sicurezza del negozio per scappare.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Entrato nel supermercato fingendosi normale cliente, ha arraffato ben 16 confezioni di biscotti al cioccolato dagli scaffali prima di tentare la fuga senza pagare, arrivando a picchiare anche il vigilante addetto alla sicurezza del negozio per scappare. Per questo un 40enne è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Bologna con l’accusa di rapina impropria. Il singolare episodio è avvenuto in un supermercato della centrale via Irnerio dove l’uomo era stato beccato a rubare dal vigilantes che lo teneva già sotto controllo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo emiliano, il 40enne, senza fissa dimora, infatti era noto per altri episodi di furti ed è stato subito bloccato dall’addetto alla sicurezza. A questo punto però ha reagito innescando una colluttazione per garantirsi la fuga, arrivando a prendere a pugni l’addetto alla sicurezza.

A questo punto l’intervento provvidenziale di una pattuglia dell’arma che era in zona per un normale servizio di controllo del territorio e si è imbattuta nella scena. I carabinieri infatti hanno visto i due uomini azzuffarsi proprio davanti all’ingresso del supermercato e sono intervenuti dividendoli e riportando la calma. Dal racconto dei presenti è emerso così il tentativo di furto andato male e trasformatosi in violenza.

Leggi anche
"Non è tuo figlio, dammelo": tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano

A quel punto il 40enne è stato fermato in flagranza di reato e identificato ed è risultato avere numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di droga. La refurtiva è stata restituita a negozio mentre lui è stato portato in caserma e infine, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida per il giudizio direttissimo per il reato di rapina impropria.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sanremo
2026
La conferenza stampa della prima serata: stasera ci saranno Can Yaman e Tiziano Ferro
Elettra Lamborghini inciampa sul carpet, poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival: il video
La Russa vuole ancora Pucci a Sanremo: chiede a Conti di fare "una sorpresa"
Il racconto della prima conferenza: dalle lacrime di Conti all'intervento di Fiorello
Giorgia Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo: "Notizie inventate, il FantaSanremo è un gioco"
Conti su Meloni: "Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza"
Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026: "Fai il co-conduttore de La Pennicanza"
Katia Ricciarelli: "È un Festival per Baudo, mi aspettavo un invito. Hanno chiamato la segretaria"
Fedez sulla gravidanza di Giulia Honegger: "Non devo annunciare nulla, mi limiterò a cantare"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views