Ruba 16 confezioni di biscotti al cioccolato al supermercato e picchia vigilante per fuggire: arrestato per rapina

Entrato nel supermercato fingendosi normale cliente, ha arraffato ben 16 confezioni di biscotti al cioccolato dagli scaffali prima di tentare la fuga senza pagare, arrivando a picchiare anche il vigilante addetto alla sicurezza del negozio per scappare. Per questo un 40enne è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Bologna con l’accusa di rapina impropria. Il singolare episodio è avvenuto in un supermercato della centrale via Irnerio dove l’uomo era stato beccato a rubare dal vigilantes che lo teneva già sotto controllo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo emiliano, il 40enne, senza fissa dimora, infatti era noto per altri episodi di furti ed è stato subito bloccato dall’addetto alla sicurezza. A questo punto però ha reagito innescando una colluttazione per garantirsi la fuga, arrivando a prendere a pugni l’addetto alla sicurezza.

A questo punto l’intervento provvidenziale di una pattuglia dell’arma che era in zona per un normale servizio di controllo del territorio e si è imbattuta nella scena. I carabinieri infatti hanno visto i due uomini azzuffarsi proprio davanti all’ingresso del supermercato e sono intervenuti dividendoli e riportando la calma. Dal racconto dei presenti è emerso così il tentativo di furto andato male e trasformatosi in violenza.

A quel punto il 40enne è stato fermato in flagranza di reato e identificato ed è risultato avere numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di droga. La refurtiva è stata restituita a negozio mentre lui è stato portato in caserma e infine, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida per il giudizio direttissimo per il reato di rapina impropria.