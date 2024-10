video suggerito

Rovigo, perde il controllo della Porsche e finisce contro un albero: cofano tagliato a metà L'incidente si è verificato tra Rosolina Mare e la strada Romea. La pianta ha tagliato completamente a metà tutto il cofano anteriore della Porsche. Il ragazzo alla guida è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, la prognosi rimane riservata.

A cura di Biagio Chiariello

Drammatico incidente quello avvenuto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 3 ottobre, tra Rosolina Mare e la strada Romea, in provincia di Rovigo: una Porsche 718 o è volata fuoristrada, schiantandosi contro un albero di grande fusto. Il conducente, un giovane, è rimasto gravemente ferito nell’impatto.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco da Chioggia e Adria; hanno messo in sicurezza il bolide e sono riuscite ad estrarre il giovane guidatore al volante, rimasto incastrato. Il ragazzo è stato preso in cura dal personale del Suem, che ha provveduto a stabilizzarlo. Data la gravità delle ferite riportate, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova tramite eliambulanza, dove riceverà le cure necessarie per la sua condizione.

Come si vede dalle foto pubblicate dai Vigili del Fuoco, l'albero ha tagliato completamente a metà tutto il cofano anteriore dell’auto, infrangendo anche il parabrezza e sradicando gli pneumatici.

Nel frattempo, i carabinieri si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro per chiarire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Le forze dell'ordine hanno garantito che la situazione fosse completamente sotto controllo e che la circolazione potesse riprendere in totale sicurezza.

Non si esclude l'ipotesi che il giovane al volante della Porsche viaggiasse a forte velocità e che abbia perso il controllo dell'auto per poi finire fuori strada. Complice, forse, anche l'asfalto reso viscido dalle precipitazioni degli ultimi giorni.