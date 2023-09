Roberto Tondi, professore italiano scomparso a Berlino: dal 21 agosto non si hanno più sue notizie Il 52enne Roberto Tondi, professore di fisica dell’Istituto “Enrico Fermi” di Modena, è scomparso da più di un mese. L’ultima volta che è stato sentito dai suoi familiari era il 21 agosto, poco dopo essere arrivato a Berlino per una vacanza studio di una settimana. I familiari hanno presentato denuncia il 4 settembre e si sono rivolti anche al programma ‘Chi l’ha visto?’.

A cura di Eleonora Panseri

A destra, Roberto Tondi, il 52enne scomparso lo scorso 21 agosto.

È del 21 agosto l'ultimo contatto tra Roberto Tondi e la sua famiglia. L'uomo, 52 anni, nato ad Alessandria ma residente a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, era arrivato da poco a Berlino per una vacanza studio di una settimana in cui avrebbe dovuto perfezionare il suo tedesco. Ma, partito da Bologna il 20 agosto con un volo diretto per la Germania, dal 22 dello stesso mese di lui non si è saputo più nulla.

La notizia della scomparsa di Tondi, professore di fisica dell'Istituto tecnico "Enrico Fermi" di Modena, è stata diffusa dal programma Chi l'ha visto?. La redazione è stata contattata dai familiari che hanno anche diffuso dettagli sull'altezza dell'uomo, 165cm, e sul colore dei suoi occhi che sono verdi. L'appello è stato lanciato a chiunque sia riuscito a vederlo nella capitale tedesca.

L'apprensione della famiglia e delle persone che conoscono il professore è tanta, visto che da quei pochi minuti di telefonata dello scorso 21 agosto, niente aveva lasciato presagire la sua scomparsa. Anzi, l'uomo aveva promesso di farsi risentire l'indomani. "Potrebbe trovarsi in difficoltà. Ha con sé il cellulare, che risulta spento dal giorno successivo (22 agosto, ndr), e i documenti", ha fatto sapere ancora la famiglia.

Una parente, citato da Il Resto del Carlino, ha aggiunto: "Questa cosa ci sta facendo soffrire molto. Speriamo lo trovino presto". La dirigente scolastica dell’istituto Fermi, la professoressa Stefania Giovanetti, ha parlato della scomparsa dell'uomo. "Il prof. Tondi è docente tecnico pratico di fisica. Al momento le autorità coinvolte stanno svolgendo, nei limiti delle rispettive competenze, le attività necessarie. Speriamo che tutto si risolva nel miglior modo possibile", ha spiegato.

I colleghi dell'istituto dove lavora hanno fatto sapere di non aver avuto da parte dell'uomo informazioni riguardanti una sua assenza programmata. Mercoledì 4 settembre è stata presentata formale denuncia di scomparsa ai carabinieri di Castelfranco Emilia che si stanno occupando delle ricerche. La denuncia è stata poi condivisa con l’area Schengen. Pare che l’ultimo prelievo al bancomat risulterebbe localizzato in Germania. Poi il nulla.