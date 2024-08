video suggerito

Ritrovata Naissa Torresan, la 15enne era scomparsa da casa a Jesolo oltre 10 giorni fa La polizia l'ha trovata nel giorno di Ferragosto a pochi chilometri dalla sua abitazione. Naissa, 15 anni, sta bene. La ragazza si era allontanata senza soldi né cellulare il 4 agosto.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo dieci giorni di ricerche è stata finalmente ritrovata Naissa Torresan, allontanatasi dalla sua casa di Jesolo nella mattinata di domenica 4 agosto. Negli ultimi giorni familiari e amici avevano cercato in tutti i modi di rintracciare la 15enne; ed oggi la squadra Mobile di Treviso è riuscita a rintracciarla. La polizia è riuscita ad individuare la giovane nel quartiere trevigiano di Sant'Angelo la giovane, a qualche chilometro dalla sua abitazione.

Naissa sta bene e sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori per ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Le ricerche da parte di polizia, carabinieri e gli stessi familiari non si sono mai interrotte: può dunque risvegliarsi da quest'incubo ad occhi aperti la madre Cristina assistita in questi giorni dall’associazione Penelope. La 15enne era stata avvistata nella giornata di lunedì 5 agosto a Jesolo insieme a un ragazzo, confermato a Fanpage da Daniela Ferrari, presidente di Penelope Veneto

Sui motivi dell'allontanamento Ferrari aveva spiegato: "La famiglia riferisce solo di aver avuto una piccola discussione. I genitori pensavano che, sbollito un po' il nervosismo, la ragazza sarebbe rientrata. Non avevano letto la situazione come un allontanamento di questo tipo".

Questa la nota ufficiale della squadra Mobile: “A seguito di un'incessante attività espletata sul territorio, la Polizia di Stato di Treviso ha rintracciato nel quartiere di Sant'Angelo Naissa Torresan, la quindicenne allontanatasi da casa domenica 4 agosto. La giovane sta bene e sono in corso ulteriori accertamenti”.