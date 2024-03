Ritrovata Erika Bravi, la 45enne scomparsa a Marsiglia dopo la separazione dal marito È stata ritrovata a Marsiglia dopo 8 mesi Erika Bravi, la 45enne sparita nel nulla nel luglio del 2023 in Francia. Il figlio maggiore aveva denunciato alle autorità la scomparsa della donna originaria di Forlì, asserendo di averla attesa invano alla stazione della metro di Marsiglia. La donna sarebbe in buone condizioni di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È stata ritrovata a Marsiglia Erika Bravi, la 45enne di Forlì che dallo scorso 25 luglio sembrava essere sparita nel nulla. Quasi otto mesi dopo la scomparsa, la donna è stata ritrovata dalla gendarmeria francese e sarebbe in buone condizioni di salute. La donna è stata intercettata nel tardo pomeriggio di martedì 19 marzo. Secondo quanto reso noto, negli ultimi anni Erika Bravi aveva vissuto nella città francese dove era arrivata con il marito dalla quale poi si era separata. Sulla sua sparizione, la Procura di Forlì e le autorità giudiziarie francesi avevano aperto un fascicolo.

Nelle ultime settimane i familiari si erano rivolti ad un avvocato francese nella speranza di ritrovarla. La vicenda si è fortunatamente conclusa con il ritrovamento, avvenuto dopo 8 mesi.

Lo scorso 25 luglio il figlio maggiore aveva lanciato l'allarme sulla scomparsa. Erika Bravi si era separata dal marito e ha due figli. Quello più grande aveva raccontato di averla attesa invano a un appuntamento nei pressi della fermata della metropolitana di Marsiglia, dove si sarebbero dovuti incontrare per visitare alcuni appartamenti e scegliere quello in cui andare a vivere in affitto. All'epoca dei fatti, Brava lavorava in un ristorante e stava cercando casa.

La donna si trovava in Francia dal 2016 con il marito e dopo aver lasciato la casa in cui viveva con l'ex, era stata poi ospitata dal suo datore di lavoro. Poche settimane prima della sua sparizione, la donna si era avvalsa di un patronato perché voleva lasciare l’impiego: l’avvocato le aveva consigliato di ottenere l’incasso di una somma di denaro da parte del suo datore di lavoro.

In sede di indagine erano partiti i controlli sui movimenti bancari. Gli investigatori ricostruiranno ora le dinamiche dei fatti e della scomparsa della 45enne.