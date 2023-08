Erika Bravi scomparsa a Marsiglia da 13 giorni, i genitori: “Voleva tornare in Italia con i figli” La donna originaria di Forlì vive e lavora in Francia: lo scorso 25 luglio aveva un appuntamento con uno dei due figli, ma non si è mai presentata. Un anno fa il divorzio dal marito.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva parlato con sua madre che è in Italia, poi nel pomeriggio aveva in programma un appuntamento con suo figlio, ma non si è mai presentata. Sono ormai trascorsi 13 giorni dalla scomparsa di Erika Bravi, 45enne originaria di Forlì. Dal 25 luglio si sono perse le tracce delle donna (divorziata) che vive e lavora a Marsiglia, in Francia.

A lanciare l’allarme era stato il figlio maggiore, che invano l’aveva attesa vicino alla fermata della metropolitana. Nel frattempo i familiari in Italia hanno attivato il Comitato scientifico ricerca scomparsi, avviando i contatti con il consolato italiano a Marsiglia.

Sono sei anni che non vediamo dal vivo nostra figlia – raccontano Rita e Zelio Bravi, i genitori di Erika, al Corriere della Sera – lei in Francia ha sempre lavorato e i figli sono sempre andati a scuola. Poi c’è stata la pandemia con tutta la questione degli isolamenti e dell’impossibilità di muoversi".

In Italia la 45enne aveva lavorato nella ristorazione, anche in un McDonald's. Poi sette anni fa la decisione di seguire l'ex marito, marocchino, in Francia dove aveva lavorato nello stesso settore. La coppia aveva divorziato un anno fa.

Erika ha così lasciato l'abitazione presa in affitto e intestata all'uomo Ha vissuto per un mese in un alloggio messo a disposizione dal suo datore di lavoro prima di trovare un’altra sistemazione.

Voleva tornare a casa. Aveva paura di ammalarsi perché negli ultimi anni aveva lamentato qualche problema di salute e quindi voleva rientrare. E voleva farlo assieme ai bambini ma non era facile", dicono ancora i genitori.

Stando a quanto raccontato, il divorzio non era stato facile, pare che l’ex coniuge non pagasse alla donna e ai figli neppure gli alimenti.

Come si legge nell'appello diramato attraverso i social, Erika è alta circa 1 metro e 70, pesa 62 kg, ha capelli neri e lunghi, occhi marroni. Per segnalazioni e in caso di avvistamento chiamare il numero di emergenza 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.