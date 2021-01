Ritrovata Annamaria Bombaci, la donna di 45 anni che era scomparsa nel nulla dopo essersi allontanata da Lentini, in Sicilia, facendo perdere le sue tracce. La donna è stata ritrovata nelle scorse ore a Napoli, città nella quale effettivamente diceva di volersi recare nei giorni prima della scomparsa. Il ritrovamento è avvenuto per caso. La quarantasette infatti sarebbe caduta in strada e si sarebbe ferita tanto da dover ricorrere alle cure mediche di un'ambulanza del 118. Grazie a una soccorritrice che aveva visto una sua foto è scattato l'allarme e dagli accertamenti successivi in ospedale si è scoperto che era effettivamente la 47enne che tutti stavano cercando da giorni. Annamaria Bombaci sarebbe caduta questa mattina a Napoli, in zona Poggioreale. A darne notizia è stata l’associazione dei medici soccorritori Nessuno tocchi Ippocrate.

"La postazione 118 degli incurabili viene allertata per caduta in strada in via Nuova Poggioreale. Una volta giunto sul posto, l’equipaggio soccorre e riconosce Annamaria Bombaci, scomparsa da Lentini l’8 gennaio. Il tutto grazie alla soccorritrice dell’equipaggio, assidua spettatrice della trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha subito collegato il nome alla fisionomia e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che li hanno raggiunti al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli" spiegano dall’associazione, aggiungendo: "Una storia a lieto fine che ci riempie il cuore. I familiari infatti si erano subito mobilitati per lei cn pelli sui social , ai giornali e in tv.

"Anna Maria diceva sempre di voler andare a Napoli, è anche convinta che lì viva il suo vero padre ma più volte ha detto di voler raggiungere un uomo con il quale parlava spesso tramite social e del quale diceva di essersi innamorata" aveva spiegato la sorella. "Diceva di essere felice perché si era innamorata di questo uomo online. Lei però è instabile psicologicamente e ha bisogno di assumere delle medicine con regolarità", aveva spiegato la donna. Le ultime notizie che i familiari avevano avuto i lei la davano proprio a Napoli. "Lei è partita senza dire niente a nessuno, poi ha chiamato mia cugina per dirle che sarebbe arrivata a Napoli e che stava bene" aveva spiegato sempre la sorella. Ora la bellissima notizia del ritrovamento.