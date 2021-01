https://www.facebook.com/photo?fbid=270777381320857&set=a.118103989921531

Sabato 9 gennaio 2021 Annamaria Bombaci è scomparsa senza più lasciare sue notizie alla famiglia. La donna, di 46 anni, risiede a Lentini e da lì sarebbe partita per raggiungere Napoli, meta della quale parlava spesso. "Anna Maria diceva sempre di voler andare a Napoli, è anche convinta che lì viva il suo vero padre – ha dichiarato la sorella, contattata telefonicamente – ma più volte ha detto di voler raggiungere un uomo con il quale parlava spesso tramite social e del quale diceva di essersi innamorata".

Secondo quanto racconta la sorella, Annamaria aveva bisogno di assumere dei farmaci che da qualche mese aveva ormai lasciato. "Diceva di essere felice perché si era innamorata di questo uomo online. Lei però è instabile psicologicamente e ha bisogno di assumere delle medicine con regolarità", ha dichiarato la sorella. Le ultime notizie che i familiari hanno di lei riguardano la sua presunta partenza e l'orario di arrivo a Napoli. "Lei è partita senza dire niente a nessuno, poi ha chiamato mia cugina per dirle che sarebbe arrivata a Napoli e che stava bene. Da allora non abbiamo più avuto sue notizie".

La sorella della donna scomparsa ha anche dichiarato di aver contattato l'uomo con la quale Annamaria scambiava messaggi su Messenger. "Dice di esser stato sempre e solo un suo amico virtuale, di non aver mai voluto che lei partisse e di averle sempre detto di rimanere a casa – ha affermato al telefono -. Dice di non averla mai incontrata e di non saperne niente". Di lei, attualmente, si sa solo che le sarebbe stato rubato il borsone con dentro i suoi effetti personali. Il cellulare, invece, risulta spento. Anna Maria è alta 1,55 metri, ha i capelli scuri e gli occhi scuri. Ha necessità di assumere dei farmaci per tenere sotto controllo i disturbi psicologici dei quali soffre. Potrebbe trovarsi in Campania, ma non è neppure certo il suo arrivo nella regione. Attualmente indagano anche i carabinieri.