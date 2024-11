Ristrutturano il tetto del palazzo ma spunta una bomba: artificieri in azione a Siena, isolata intera zona

video suggerito

Un ordigno bellico è stato rinvenuto sul tetto di un palazzo in via XXIV Maggio a Siena durante i lavori di ristrutturazione. Artificieri in azione: stabile evacuato e strada chiusa fino alla fine delle operazioni.

A cura di Ida Artiaco

Una bomba, probabilmente della Seconda guerra Mondiale, è stata trovata sul tetto di un palazzo durante i lavori di ristrutturazione. È successo a Siena, dove gli artificieri sono in azione per mettere in sicurezza la zona.

Per consentire l'intervento è stata disposta dalle ore 15,45 di oggi, mercoledì 27 novembre, la chiusura di via XXIV Maggio, dove si trova lo stabile in questione, dall'incrocio con via Ciacci fino all'incrocio con via Pannilunghi, come ha comunicato anche il Comune toscano sulla propria pagina ufficiale su Facebook.

È stata disposta anche la temporanea evacuazione dell'immobile oggetto dell'intervento. Sul posto polizia municipale, vigili del Fuoco e il reparto artificieri del Genio dell'Esercito Italiano proveniente da Bologna. Dovrebbe trattarsi di un residuato bellico. L'area è stata isolata e la strada – fa sapere l'amministrazione cittadina – sarà riaperta al termine delle operazioni.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Lo scorso agosto un ordigno bellico, forse risalente alla Seconda guerra Mondiale, è stato trovato sulla spiaggia di Punta Piccola, a Porto Empedocle. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che avevano disposto in via precauzionale l’evacuazione dei bagnanti. Anche l’area del ritrovamento era stata messa in sicurezza per l’intervento degli artificieri. Qualche giorno prima un tratto della spiaggia libera a Forte dei Marmi, in Versilia, era stato chiuso e transennato dopo che sull'arenile è stato rinvenuto un ordigno bellico di alcuni metri, anche questo probabilmente risalente alla Seconda guerra Mondiale.