Rissa tra minori all'uscita di scuola, accoltellato un ragazzino: 15enne arrestato per tentato omicidio A Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, un 17enne è stato colpito da un ragazzo di due anni più giovane all'uscita dalla scuola, l'Istituto Salvemini, durante un violento litigio. Il 15enne è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'aggressione.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Prima il litigio, poi la rissa e l'accoltellamento. È successo a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove un 17enne è stato colpito da un ragazzo di due anni più giovane all'uscita dalla scuola. Il 15enne è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.

I fatti risalgono alla giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, quando i due minori si sono incontrati, intorno all'ora di pranzo, vicino all'Istituto Salvemini, nel sottopassaggio che porta al centro commerciale Meridiana. I due giovanissimi, entrambi di origini straniere, hanno iniziato a discutere, il litigio si è trasformato in rissa, al culmine della quale il ragazzo più grande è stato colpito alla schiena da un'arma da taglio.

Si ipotizza che possa aver usato un coltello o anche un paio di forbici ma l'arma non è stata ritrovata perché, nonostante l’arrivo tempestivo dei militari, il minore è riuscito in fretta a disfarsene.

Il 17enne è stato immediatamente portato in ospedale dai soccorritori intervenuti sul posto e dimesso con una prognosi che ancora è in via di definizione, anche se, riporta il Corriere di Bologna, non dovrebbe superare la decina di giorni.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati presenti altri ragazzi ma il diverbio pare abbia coinvolto solo il 15enne e il 17enne. La gravità del gesto ha portato gli investigatori a fermare il più giovane e a ipotizzare il reato più grave.

I Carabinieri stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione per capire se sia scaturita da un fatto accaduto sul momento o se tra i due ragazzi ci fossero dissapori nati in passato.

I militari hanno raccolto le testimonianze dei compagni di scuola e degli altri ragazzi presenti al momento dell'accoltellamento proprio con questo obiettivo.

Al momento non sembrerebbe che l’azione fosse premeditata, ma su questo aspetto saranno le indagini a fare completa chiarezza. I due ragazzi, minori non accompagnati che risiedono in comunità, a quanto si apprende, non hanno precedenti.