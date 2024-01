Rischio sindrome sgombroide, Filetto di tonnetto confezionato ritirato dai negozi A dare notizia del richiamo il ministero della Salute nel proprio portale dedicato alle allerte alimentari. Il ritiro riguarda nel dettaglio due lotti per possibile presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Due lotti di filetto di tonnetto confezionato sono stati ritirati dagli scaffali dei negozi per un possibile rischio chimico per i consumatori. A darne notizia il ministero della Salute che nelle scorse ore ha pubblicato il nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari nel proprio portale dedicato alle allerte alimentari e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il ritiro riguarda nel dettaglio due lotti di Filetto di tonnetto striato congelato venduto a marchio Oltremare e confezionato in astucci da 300 grami ciascuno, contenente il prodotto in busta sottovuoto. Il prodotto interessato dal richiamo è confezionato dalla ditta Effegi service spa con sede a Mantova.

I lotti di filetto di tonnetto confezionato interessato dal richiamo sono quelli che sono stati stampigliati sul prodotto con le sigle 3H05 e 3H06, con numero di stabilimento 514 e con data di scadenza fissata all’agosto del 2025.

Come recita lo stesso avviso di richiamo, il prodotto ittico è stato ritirato dei negozi per la presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti e il conseguente rischio di sviluppo di sindrome sgombroide per chi dovesse consumarlo. Per questo l’avviso ai consumatori è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita dove è stato comprato.

L'istamina è un composto azotato ampiamente diffuso nell'organismo ma che in alte concentrazioni negli alimenti può scatenare problemi a chi lo assume. L'esempio più caratteristico di cibo ricco di istamina è proprio quello conservato troppo a lungo e/o in maniera inopportuna. L’avvelenamento da istamina è una delle principali cause di malattie di origine alimentare legate al consumo di pesce.

Nel pesce, la formazione di istamina è riconducibile in parte a fenomeni conseguenti alla morte dell'animale ma spesso alla proliferazione di germi che hanno contaminato le carni. L’istamina inoltre non viene degradata dalla cottura, dal congelamento o dall’inscatolamento.