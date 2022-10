Rischio Escherichia Coli, Ministero ritira lotto di Fontina Dop di Pascoli Italiani: “Non mangiatelo” Il ministero della Salute ha deciso il ritro di un lotto di Fontina Dop a marchio Pascoli Italiani per rischio presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina: “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso”.

Il Ministero della Salute ha annunciato con una nota pubblicata sul proprio sito internet di aver provveduto al ritiro di un lotto di Fontina Dop a marchio Pascoli Italiani per rischio presenza di Escherichia Coli.

Prodotto per Eurospin da Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l., il lotto in questione, come si legge nell'avviso del ministero, è quello di produzione C252105286 da 250 grammi.

Il motivo del richiamo sarebbe una "possibile presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina (STEC)", capace di scatenare gravi forme di diarrea emorragica. In rari casi, invece, può portare alla sindrome emolitica-uremica.

Come è spiegato sul sito dell'Efsa, "il batterio Escherichia coli si trova naturalmente nell'intestino di tutti gli esseri umani e di tutti gli animali, fa parte della normale flora intestinale ed è solitamente innocuo. Esistono tuttavia alcuni ceppi particolari di E. coli che rappresentano un rischio per la salute umana, tra cui alcuni che sono in grado di produrre tossine. Tali ceppi sono denominati STEC/VTEC (E. coli produttore della tossina Shiga o della verotossina) o EHEC (E. coli enteroemorragico) e le tossine da essi prodotte possono provocare diarrea emorragica e sindrome emolitico-uremica (SEU), una grave complicanza che può essere fatale".

Sempre il Ministero ha invitato i consumatori a "non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso".

Nei giorni scorsi un lotto di Gorgonzola Dolce della stessa marca Pascoli italiani e sempre venduto da Eurospin era stato ritirato, invece, per possibile presenza di listeria.