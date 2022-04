Rimini, va a rubare al supermercato e muore schiacciato dalle casse d’acqua: corpo trovato dai dipendenti L’uomo, 46 anni disoccupato, è stato travolto dai bancali nella giornata di Pasquetta, mentre il Conad di Cattolica era chiuso. Il corpo trovato solo il giorno dopo.

A cura di Biagio Chiariello

Stava tentando di rubare delle casse d'acqua in un supermercato chiuso ma è stato travolto dai bancali che gli sono crollati addosso. È morto così un uomo di 46 anni a Cattolica, in provincia di Rimini. La tragedia è avvenuta nel giorno di Pasquetta, ma i dipendenti del Conad, all'esterno del centro commerciale "Diamante" di via Ravel, hanno fatto la drammatica scoperta solo ieri, 19 aprile: avevano notato fin dall'apertura quella pila di casse d'acqua ribaltate, ma mai avrebbero immaginato di trovare lì sotto un corpo senza vita: sollevando le prime casse è emerso un braccio e si è capito subito che lì si era consumata un dramma.

A quel punto è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri di Riccione e Cattolica che, grazie ai filmati delle telecamere a circuito chiuso, hanno potuto ricostruire gli ultimi momenti di vita del ladro, provveduto ai rilievi di rito e ad avvsare il magistrato di turno.

Il 46enne abitava nelle case popolari a Cattolica ed era conosciuto nella città, pare non avesse mai avuto un lavoro fisso. Stando alle ricostruzioni, si sarebbe arrampicato per rubare le confezioni d'acqua ma, all'improvviso, i bancali si sarebbero rovesciati travolgendolo e schiacciandolo a morte.