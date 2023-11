Rimini, trovato il cadavere di una 42enne in un hotel in ristrutturazione Il cadavere di una 42enne è stato trovato in un hotel di Rimini chiuso da tempo per ristrutturazione. La donna sarebbe scivolata sui gradini ed è deceduta poco dopo. Si indaga per non escludere alcuna pista.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il cadavere di una donna di 42 anni è stato trovato questa mattina a Rimini, in un hotel chiuso e in ristrutturazione da diverso tempo nella zona di Miramare. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso. Si tratterebbe di una donna ungherese morta ormai da giorni, forse a causa di un infortunio. Il suo corpo era infatti in avanzato stato di decomposizione e si trovava nel seminterrato dell'albergo dove gli operai della ditta si sono recati in mattinata per iniziare i lavori di ristrutturazione. Nello stabile avevano preso alloggio anche alcuni senzatetto che però erano stati allontanati con il prosieguo delle ristrutturazioni.

Secondo quanto reso noto, la 42enne potrebbe essere stata una delle senzatetto che si rifugiavano nella struttura. La donna è stata rinvenuta senza vita in un letto di fortuna nel seminterrato, nascosta dietro una porta chiusa e accanto ad alcuni scalini.

Vicino al suo corpo vi erano le sue scarpe, gli effetti personali e un letto di fortuna per trascorrere la notte. La vittima era stata identificata pochi mesi fa alla stazione di Rimini ed era nota alle autorità per problemi di tossicodipendenza. La donna sarebbe scivolata sui gradini del palazzo in ristrutturazione e dopo aver battuto la testa, non sarebbe riuscita a chiamare aiuto.

Per accertare però le dinamiche dei fatti, saranno portate avanti ulteriori indagini nell'albergo in ristrutturazione. L'ipotesi di un incidente e dell'infortunio che ha poi portato la 42enne senza fissa dimora alla morte resta per ora la più accreditata, ma chi indaga non vuole ancora escludere alcuna pista. Gli effetti personali della donna sono stati presi in custodia dalle forze dell'ordine e nella stanza di fortuna sono stati effettuati tutti i rilievi richiesti dal caso per accertare le dinamiche del decesso. Da capire se la donna fosse da sola al momento della possibile caduta accidentale o se qualcuno, pur avendo udito qualcosa, ha scelto di non prestare soccorso.