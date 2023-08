Rimini, ordina un kebab ma il dipendente gli chiede lo scontrino: rissa con accoltellamento nel locale Aveva chiesto a un cliente di passare a fare prima lo scontrino alla cassa: un dipendente di un locale che vende kebab a Rimini è stato accoltellato al fianco durante una rissa. Sei persone denunciate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Uno scontrino ha causato una rissa con tanto di ferite da arma da taglio e sei denunce. Il tutto è accaduto in viale Regina Margherita, a Rimini. Teatro della rissa, un negozio di kebab della zona. Stando a quanto reso noto dalla stampa locale, un giovane si è presentato al banco del locale per fare la sua ordinazione, ma il dipendente gli avrebbe chiesto di passare prima dalla cassa per fare lo scontrino. A quel punto, è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto altri dipendenti.

In quattro sarebbero intervenuti nella scazzottata a difesa del lavoratore che aveva chiesto al cliente di fare prima lo scontrino. Durante la rissa, è spuntata fuori un'arma da taglio con la quale uno dei dipendenti è stato ferito al fianco. Secondo le forze dell'ordine, si sarebbe trattato di un coltello da cucina, non ritrovato però sulla scena della rissa.

Immediato l'intervento del 118 e della Polizia: i sei protagonisti della scazzottata sono stati denunciati e il dipendente è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini. Sulle condizioni del dipendente rimasto ferito non si hanno ulteriori notizie: stando a quanto per ora noto, il lavoratore è stato affidato alle cure dello staff medico e non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche Niente sneakers e obbligo di cravatta: nuovo dress code della Camera proposto da Fdi per il decoro

Ulteriori notizie su quanto accaduto all'unico ferito della rissa saranno diffuse nelle prossime ore, quando il dipendente del locale di Rimini sarà pronto per sostenere il dialogo con le forze dell'ordine che nel frattempo lavorano per delineare tutte le responsabilità del caso. L'arma da taglio usata per ferire il dipendente non è stata ritrovata, ma le autorità credono che possa essere un coltello preso dalla cucina del locale e che la ferita possa essere stata causata durante la colluttazione per evitare conseguenze peggiori.

Le forze dell'ordine ascolteranno anche la versione dei fatti fornita dalle sei persone denunciate.