Rimini, mamma si ubriaca, abbandona i figli in hotel e continua a sbronzarsi nei bar: arrestata La donna, turista francese di 49 anni, è stata tratta in arresto in flagranza dai carabinieri di Rimini con l’accusa di abbandono di minori: aveva lasciato per ore nella camera d’hotel i figli di 10 e 11 anni per andare a ubriacarsi in città.

A cura di Davide Falcioni

Una turista francese di 49 anni è stata tratta in arresto in flagranza dai carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, con l'accusa di abbandono di minori e successivamente denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza.

Stando a quanto accertato la donna, giunta in Italia per trascorrere le vacanze insieme ai suoi figli, nei giorni scorsi aveva raggiunto Rimini e la sera del 19 luglio ha festeggiato con loro il proprio compleanno in un ristorante. Rientrata nell'hotel di Miramare dove alloggiava alle 2, secondo quanto emerso ha messo i bimbi a dormire in camera per poi scendere nella hall dell'hotel e iniziare a bere smodatamente continuando a farsi servire alcolici su alcolici dal portiere notturno fin verso le 4.

Nel cuore della notte, ubriaca fradicia, si è messa alla guida della propria auto e ha proseguito col giro dei locali notturni continuando a bere. Quando il personale dell'albergo l'ha vista lasciare in quelle condizioni ha dato l'allarme ai carabinieri preoccupato, soprattutto, per il fatto che i figli erano stati lasciati soli in camera.

Leggi anche Arrestato a Palermo Mario Di Ferro, lo chef dei vip avrebbe spacciato cocaina anche a Miccichè

Gli uomini dell'Arma, dopo aver aiutato i bambini molto spaventati per l'assenza della mamma e dopo avergli dato la colazione, sono riusciti rintracciare la mamma, alla guida della propria auto sul lungomare. Ancora in evidente stato di alterazione da alcol, portata in caserma la donna si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti clinici. È stata quindi arrestata per abbandono di minori ed è comparsa questa mattina davanti al giudice per la direttissima. Difesa dall'avvocato Andrea Muratori, ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per abbandono di minore e a 4 mesi e 10 giorni per il rifiuto all'alcoltest. I bimbi invece hanno fatto ritorno in Francia con il padre.