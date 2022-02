Rimini, entra a scuola e accoltella un compagno: il ragazzo ferito ricoverato in ospedale Uno studente di 14 anni è rimasto ferito oggi in una scuola di Rimini dopo essere stato accoltellato da un compagno. È successo all’istituto professionale “Leon Battista Alberti” nel centro studi La Colonnella.

A cura di Susanna Picone

Un grave episodio si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 febbraio, in una scuola di Rimini. Uno studente è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato da un compagno. Tutto è accaduto all'istituto professionale "Leon Battista Alberti" presso il centro studi La Colonnella. Secondo le prime informazioni trapelate, uno studente si sarebbe introdotto nella scuola con una lama e con quella avrebbe colpito il compagno.

Le motivazioni del gesto al momento non sono note: secondo le prime indiscrezioni ancora tutte da verificare, l'aggressione registrata nel laboratorio di meccanica dell'istituto Alberti potrebbe essere nata da vecchi attriti tra i due ragazzi. Il ragazzo ferito, in particolare, pare fosse oggetto di atti di bullismo da tempo.

Non sono note le condizioni di salute dello studente ferito – si tratterebbe di un quattordicenne – che è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ragazzo sarebbe stato accoltellato all'altezza della milza secondo le prime informazioni. Sul posto, oltre all'ambulanza che ha portato il ragazzo ferito in ospedale, è intervenuta la Polizia di Stato per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'altro ragazzo, coetaneo del ferito, è ancora sul posto per raccontare la sua versione dei fatti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini.

Come ricorda Il Corriere di Bologna, l’Istituto Leon Battista Alberti solo poco tempo fa era stato teatro di un altro grave episodio. Il primo dicembre scorso uno studente minorenne era arrivato a scuola e aveva puntato una pistola finta contro una insegnante. Un’arma giocattolo e quindi innocua, ma che aveva spaventato la professoressa tanto che era svenuta per la paura.