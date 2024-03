Rifiuta il sesso al primo incontro, donna lo chiude in casa: lei arrestata e lui liberato dai pompieri L’episodio si è consumato la notte scorsa all’interno di un’abitazione di Parma dove per liberare il malcapitato sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia. I due si erano conosciuti su un’app di incontri online ma al primo appuntamento lei avrebbe insistito per consumare un rapporto sessuale. Al rifiuto dell’uomo, si sarebbe scagliata contro di lui, minacciandolo e chiudendolo in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Una donna di 31 anni è stata arrestata nelle scorse dalla polizia di stato a Parma dopo aver minacciato e rinchiuso in casa sua un uomo appena conosciuto che si era rifiutato di fare sesso con lei al primo appuntamento. L'episodio si è consumato nella notte tra domenica e lunedì all'interno di un'abitazione in località Corcagnano dove per liberare il malcapitato sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia.

A lanciare l'allarme la notte scorsa, con una chiamata di emergenza al 113, è stato lo stesso 29enne rinchiuso in casa. L'uomo ha raccontato al telefono che in pratica era tenuto prigioniero in casa da una donna che aveva conosciuto su un’app di incontri online e che aveva visto per la prima volta. Stando al suo racconto, dopo aver cenato insieme alla 31enne in un ristorante, aveva deciso di accompagnarla a casa ma qui si sarebbe trovato di fronte alla richiesta perentoria di fare sesso.

La signora, una volta saliti nell’appartamento, probabilmente complice anche lo stato di ebbrezza, avrebbe insistito per consumare un rapporto sessuale ma, al rifiuto dell’uomo, si sarebbe scagliata contro di lui. Prima avrebbe minacciato il 29enne con una bottiglia e infine avrebbe chiuso la porta blindata di casa, portando con sé le chiavi e chiudendosi a sua volta in camera da letto. A questo punto la donna avrebbe detto che avrebbe fatto uscire il giovane dalla casa solo se lui avesse avuto un rapporto sessuale con lei.

Visto il piano elevato dell’appartamento, al 29enne non è rimasto che chiedere aiuto alla polizia. Sul posto quindi in poco tempo sono accorsi vigili del fuoco e gli agenti di un equipaggio della Squadra Volante di Parma che, con una scala, sono poi entrati nell'appartamento della donna attraverso il balcone della cucina, liberando il malcapitato. In casa, rinchiusa in un'altra stanza, vi era la stessa donna che alla vista di poliziotti e pompieri è andata in escandescenze e ha cominciato a sferrare calci e pugni all’indirizzo degli operatori, minacciandoli di morte.

Nel trambusto generale, la 31enne ha ferito leggermente anche un poliziotto, colpendolo all’addome, oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalità. Per questo la donna è stata tratta in arresto per il reato di resistenza e lesione a Pubblico Ufficiale e denunciata in stato di libertà per violenza privata, minacce aggravate e rifiuto di fornire le indicazione sulla propria identità personale.

Per la 31enne, che dopo esserci calmata è stata affidata alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto, sono stati disposti gli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del processo per Direttissima.