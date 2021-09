Richiamato latte parzialmente scremato, ci sono diversi marchi: l’allerta del Ministero Nuovo richiamo sul sito del Ministero della Salute: ritirati dal commercio lotti del Latte parzialmente scremato a marchi diversi (Cadoro Ticonviene, Affresco Alta Levità, Blanc, Io Fvg, Latteria Cividale, Lessinia, e altri) per un rischio chimico, cioè la presunta presenza di sostanze inibenti.

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato per diversi marchi: tra i quali Cadoro Ticonviene, Affresco Alta Levità, Blanc, Io Fvg, Latteria Cividale e Lessinia. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 9 settembre 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri non viene riportata la data effettiva dei controlli. In tutti i richiami, il nome commerciale del prodotto è sempre Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato è Latte Vivo srl, con sede dello stabilimento in via Lombardia 2 a Tavagnacco (UD). Il marchio di identificazione dello stabilimento è sempre IT 06 33 CE. I prodotti interessati dal provvedimento sono stati distribuiti in bottiglie o cartoni in formato da 1 litro e, solo per quanto riguarda i marchi Latte Vivo, Lessinia e Blanc, da 500 ml, con la data di scadenza 12/09/2021, corrispondente al lotto di produzione.

A seguire i nomi dei marchi del prodotto coinvolti nel richiamo, col numero del lotto di produzione, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione e l’unità di vendita:

Bianco Friuli parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1 litro

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1 litro Cadoro parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri Latte Carso parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri Coderno parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri Latte Vivo parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 500 e da 1000 millilitri

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 500 e da 1000 millilitri Mungi e Bevi parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml Cadorno ti conviene parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml Affresco Alta Levità parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro Blanc parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro e dal cartone da 500 millilitri

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro e dal cartone da 500 millilitri Io Fvg parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri Latteria Cividale parzialmente scremato : numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri Lessinia parzialmente scremato: numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata sia dalla bottiglia pet da 1 litro che dal cartone da 500 millilitri

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presunta presenza di sostanze inibenti (nell’avviso di richiamo non viene specificato il nome di tali sostanze). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non utilizzare o vendere i numeri di lotto sopra indicati.