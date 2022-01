Richiamati 4 lotti di Polase: ossido di etilene fuori norma, l’allerta del Ministero della Salute “Richiamo per rischio chimico”. Così si legge sul sito del Ministero della Salute per motivare il “richiamo precauzionale” di alcune confezioni di “Polase difesa inverno”.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di Polase Difesa Inverno. Si tratta di un richiamo precauzionale dovuto alla presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto STA63 e STA64;NT602 e NT603.

Si tratta di scatole che contengono 14 bustine e 28 bustine (quest'ultime sulla confezione riportano la dizione "formato convenienza". Il produttore è S.I.I.T. S.r.l e la sede dello stabilimento è Via Ariosto 50/60 a Trezzano sul Naviglio. L'integratore alimentare è commercializzato da GSK Consumer Healthcare. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 02/2022; 04/2023.

Pericolo ossido di etilene

Il provvedimento, si legge sul sito internet del ministero della Salute, si configura come un "richiamo precauzionale dovuto alla presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai

limiti consentiti all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto sopra riportati".

"Se siete in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto sopra indicati – avverte il ministero della Salute – vi preghiamo di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita. Per eventuali informazioni vi invitiamo a contattare il n. verde 800931556 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: it.servizio-consumatori@gsk.com".

L’ossido di etilene è un gas disinfettante che serve a sterilizzare e disinfettare, oltre che per evitare la formazione di muffe. L’uso è vietato in Europa. A lungo termine e ad alti dosaggi, può risultare cancerogeno, mentre in quantità minori non c’è alcun pericolo.