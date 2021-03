Ritirato dal commercio alcuni lotti di bacche di goji e di frutta secca di Torrefazione La Forlivese a causa di un rischio chimico. Il richiamo è sul sito ufficiale del Ministero della Salute. La data di pubblicazione dell’allerta alimentare è quella del 16 marzo 2021, ma sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella dell’11 marzo 2021.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Goji berry in confezione da 1 kg, 2 kg e 5 kg con il numero di lotto 00419 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/12/2021

Fashion mix in confezione da 1 kg, appartenente ai lotti L010820 con Tmc 04/2021, L010920 con Tmc 05/2021, L261020 con Tmc 06/2021, L111220 con Tmc 08/2021 e L210121 con Tmc 09/2021

Fashion mix in confezione da 2 kg, appartenente ai lotti L110920 con Tmc 05/2021 e L080121 con Tmc 09/2021

Fashion mix in confezione da 5 kg, appartenente ai lotti L18082020 con Tmc 04/2021, L110920 con Tmc 05/2021, L161220 con Tmc 08/2021 e L080121 con Tmc 09/2021

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza della sostanza attiva Carbofuran che supera i limiti consentiti dalla legge (0,049 +/- 0,025). Il richiamo è avvenuto su segnalazione dello stesso fornitore.

Nelle avvertenze viene richiesto, come di consueto, a tutti i clienti di verificare se in casa abbiano il lotto sopra indicato di Goji Berry. In caso affermativo, non deve essere consumato e va riportato presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Il carbofuran è uno dei pesticidi più tossici; viene usato per controllare gli insetti in agricoltura, per patate, mais e soia. Si tratta di un insetticida "sistemico"; è classificato come una sostanza estremamente pericolosa negli Stati Uniti e per comprarlo in Italia è necessario avere un patentino ed essere autorizzati.