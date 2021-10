Richiamata ciambella per rischio allergeni: “Non mangiatela se siete allergici a mandorle e soia” l Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo riguardante la Ciambella prodotta da Panificio Toscano per un duplice motivo: la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di allergeni (soia e mandorle) e un errore di confezionamento.

Nuovo richiamo sul sito del Ministero della Salute. Questa volta l'oggetto dell'allerta alimentare è una Ciambella prodotta dalla srl Panificio Toscano, segnalata per un duplice motivo: la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di allergeni e un errore di confezionamento.

I lotti di produzione del prodotto interessato, appunto denominato “Ciambella”, sono due con marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore EAN 8017541092953, commercializzati da Panificio Toscano SRL e prodotte dallo stabilimento in Via Torino 9 Collesalvetti, a Livorno. Inoltre, l’unità di vendita interessata è individuabile anche al peso dichiarato in confezione di 430 grammi.

In particolare sono interessate:

Le confezioni da 430 grammi etichettate come ‘ciambella’ appartenenti ai lotti di produzione numero 24/09/21 e 01/10/21 con i Tmc 09/10/2021 e 16/10/2021, perché all’interno è presente il prodotto ‘torta mantovana’, contente l’allergene non dichiarato mandorle.

Le confezioni da 430 grammi etichettate come ‘ciambella’ appartenenti al lotto 04/10/21 con il Tmc 19/10/2021, perché all’interno è presente il prodotto ‘ciambella variegata’, contenente l’allergene non dichiarato soia.

Il richiamo è dovuto alla presenza di un allergene non dichiarato in etichetta, cioè le le mandorle e la soia, e a un errore di confezionamento: infatti, anche se etichettata come “ciambella”, la confezione contiene una ciambella variegata. A scopo precauzionale, la raccomandazione è quella di non consumare i prodotti con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.