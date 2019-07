“Ci hanno trattati come delinquenti”, inizia così il racconto di Jacques e Mary-Claude Heritier, una coppia di turisti della Svizzera francese, in vacanza per la prima (e forse ultima) volta in Riviera Romagnola. Sono loro, come scrive il Resto Del Carlino, le ultime vittime degli inflessibili controllori di Start Romagna. “Ci hanno multati per 120 euro – sbottano gli Heritier, mostrando il verbale – perché per distrazione abbiamo obliterato al contrario, sul retro, i nostri due biglietti nella tratta di ritorno da Bellaria a Igea Marina”.“I tre controllori che ci chiedevano i documenti, una macchina dei carabinieri con tre militari a bordo lì vicino. Il tutto a mezzogiorno, quando alla scena hanno assistito centinaia di altri turisti come noi. Appena saremo in patria lo racconteremo a tutti. Non so se torneremo ancora” dicono al quotidiano locale.

In molti si chiedono il perché di questa durezza e severità da parte dei controllori. Del resto, per quanto il biglietto non venga marcato dal lato giusto, basterebbe dare un’occhiata più approfondita per capire se ci siano irregolarità. “I nostri clienti allibiti sono stati ulteriormente umiliati in quanto non avendo avuto i documenti con sé, hanno visto arrivare i carabinieri che imbarazzati hanno dovuto prendere atto dell’inflessibilità dei controllori i quali non hanno tenuto conto della buona fede dei poveri malcapitati, e hanno preteso il pagamento”, sbotta Paola Giorgetti, l’albergatrice che ospita i turisti. Che poi si domanda: “Chi si assume la responsabilità di questi atteggiamenti anti-turistici in una località che tenta di sopravvivere all’emorragia di turisti stranieri in ogni modo?”. I due turisti hanno inviato una mail all’ufficio Start “che nessuno leggerà anche perchè in francese”, con la quale si complimentano ironicamente con un ipotetico monsieur Start per l’ottima riuscita della ‘trappola per turisti’. “Chi è che puó cambiare questa assurda legge regionale che non tiene conto ne della aspirazione turistica del paese nè degli ingenti investimenti di finanziamenti pubblici destinati alla promozione turistica, e se c’è, quanto aspetta a modificare queste assurde regole che puniscono gli onesti e premiano i furbi che scappano alla vista dei controllori o che lasciano generalità false?” si chiede Giorgetti.