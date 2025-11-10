Riaprono centro sportivo dopo la partita di basket e trovano cadavere di un uomo: terribile scoperta a Catania

A fare la terribile scoperta del corpo è stata un’addetta del servizio di pulizia che nelle prime ore di oggi aveva aperto la struttura dove ieri sera si era giocata una partita di basket fino a tardi e che ospita anche una piscina.

Terribile rinvenimento oggi a Catania dove, sul pavimento di un centro sportivo, gli addetti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente caduto dal tetto dello stesso edificio. La scoperta nella mattinata di oggi, lunedì 10 novembre, alla riapertura del centro sportivo dove ieri si era giocata una partita di basket fino a tarda sera.

A fare la terribile scoperta del corpo è stata un’addetta del servizio di pulizia che nelle prime ore di oggi aveva aperto la struttura per le operazioni necessarie trovandosi davanti alla sconvolgente scena. Dopo l’allarme, sul posto, un centro sportivo e palestra che ospita anche una piscina in via Zurria, sono confluiti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

È stato possibile solo accertarne il decesso. La polizia, intervenuta sul posto anche con reparti della scientifica, ha avviato immediatamente le indagini per accertare i motivi della presenza dell’uomo all’interno della palestra e la dinamica dell’accaduto. La prima ipotesi è che l’uomo sia morto precipitando dall’alto mentre camminava sul tetto della struttura.

Al momento sono in corso gli approfondimenti della Polizia per accertare l’identità dell’uomo descritto come di circa 40 anni ma senza documenti. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un ladro che nottetempo, dopo la partita di pallacanestro, stava tentando qualche furto in zona passando dal tetto del centro sportivo del capoluogo etneo. In particolare il sospetto è che potesse essere alla ricerca di cavi di rame e che sia caduto dall’alto per diversi metri. L’impianto infatti non è nuovo a simili episodi visto che è stato in passato già oggetto di ripetuti furti e atti vandalici di varia natura.