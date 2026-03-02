“Riaperte 13 anni dopo le indagini sulla morte di David Rossi”: l’annuncio di Massimo Giletti sui social

David Rossi

David Rossi era il capo comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena e morì il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni, la sede della banca. Ora si torna a indagare su quanto accaduto perché non si parla più di suicidio.

Secondo una nuova perizia effettuata dal medico legale Robbi Manghi e del tenente dei Carabinieri del Ris Adolfo Gregori, nonché consulenti della Commissione parlamentare d’inchiesta, le ferite analizzate sul volto di David Rossi sarebbero compatibili con pressioni esercitate da altre persone contro la sbarra di sicurezza o il telaio della finestra. Ecco che quindi ora le indagini si sono riaperte. Come annuncia su instagram Massimo Giletti nell'anticipazione della puntata de Lo Stato delle Cose: "Dopo le ultime perizie della commissione parlamentare di inchiesta la famiglia che ha sempre sostenuto che David non si sia suicidato ha chiesto di riaprire le indagini. Ma la notizia è che le indagini sono già riaperte", riporta la trasmissione sui social.

Nel dettaglio i consulenti della commissione parlamentare avrebbero spiegato che "lesioni riscontrate nelle regioni zigomatiche a sinistra presentano caratteristiche di ecchimosi da impatto e sfregamento. La loro distribuzione spaziale è coerente con la posizione della barra metallica o della traversa del telaio della finestra e dei relativi sistemi di ancoraggio laterali dei fili. Le prove effettuate con i manichini confermano che, nella dinamica di contatto naso-filo, lo zigomo si trova in assetto di collisione diretta con la porzione superiore/laterale della sbarra o della cornice inferiore, giustificando pienamente la localizzazione dei segni traumatici del volto di David Rossi".