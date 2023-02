Revocato l’allarme Tsunami in Sicilia dopo il terremoto in Turchia: ripresa la circolazione dei treni Revocato l’allarme tsunami emesso per il Sud Italia dopo il terremoto di magnitudo 7.9 registrato nella notte nel sud della Turchia al confine con la Siria.

A cura di Gabriella Mazzeo

La scossa di terremoto di magnitudo 7.9 registrata intorno alle 3.17 di notte ora locale nel sud della Turchia ha provocato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane, poi revocata intorno alle 7.30.

Il Dipartimento di Protezione Civile aveva raccomandato in un comunicato di "allontanarsi dalle zone costiere" e raggiungere le alture. In seguito, lo stato d'allerta per Sicilia, Calabria ionica, Marche e Puglia è stato ridimensionato e poi revocato.

Il direttore operativo della Protezione Civile Luigi D'Angelo aveva invitato la popolazione a non avvicinarsi alla costa. Alle 6.30 in Calabria e Sicilia era stata fermata la circolazione dei treni per precauzione, ma il normale corso è poi ripreso rapidamente dopo le 7. L'onda di impatto provocata dal terremoto era attesa sulle coste siciliane intorno alle 6.35. Alle 6.39 era attesa a Catania, mentre per le 6.40 a Messina.

Secondo quanto reso noto, l'onda d'acqua misurata in Turchia sarebbe stata "più piccola del previsto", pari a circa 15 cm. Ai residenti siciliani e pugliesi era stato chiesto di non percorrere a piedi o in auto le strade del litorale intorno alle 6.30 del mattino.

Cos'è successo in Turchia

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 ha fatto tremare il sud della Turchia, al confine con la Siria. Il sisma è stato registrato intorno alle 3.17 di questa notte (le 2.17 in Italia) ed è stato seguito da diverse altre repliche. I morti sono centinaia e oltre la metà si trovano sul territorio siriano. Il bilancio delle vittime resta ancora provvisorio, ma secondo quanto reso noto i feriti al momento sarebbero almeno 600. Nel Mediterraneo era scattata l'allerta tsunami anche nel Sud Italia.