Terremoto in Turchia, centinaia di morti sotto le macerie: revocata l’allerta tsunami in Italia Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 della scala Richter è stata registrata nel Sud della Turchia questa notte, al confine con la Siria. I morti sono centinaia ed è scattata l’allerta tsunami nel Mediterraneo, poi parzialmente rientrata.

A cura di Tommaso Coluzzi

La terra trema in Turchia, al confine con la Siria. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 della scala Richter è stata registrata nella notte, seguita da diverse forti repliche. Almeno sette, secondo i rilievi degli scienziati. I morti sono centinaia, di cui oltre la metà sul territorio siriano. I feriti, al momento, 600 in totale. Anche se il bilancio è destinato inevitabilmente a crescere. Nella mappa pubblicata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si vede chiaramente la zona della scossa: siamo nel Sud della Turchia, a pochi chilometri dalla Siria. L'epicentro è tra le città di Gaziantep e Osmaniye, la profondità – secondo quanto riporta l'Ingv – di 19,5 chilometri. La terra ha tremato poco dopo l'una di questa notte, orario locale. In Italia erano le tre e diciassette minuti.

Nel Mediterraneo è scattata immediatamente l'allerta tsunami, anche nel Sud Italia. Alle 6:30, poi, l'allarme è parzialmente rientrato, anche se la circolazione dei treni è stata interrotta in via cautelativa per gran parte della prima mattinata in Sicilia, Calabria e Puglia. È stata la Protezione Civile a revocare l'allerta maremoto intorno alle 7:30, con ripresa regolare dei treni più o meno alla stessa ora. Fino a quel momento, infatti, le ferrovie hanno sospeso completamente il servizio in attesa di avere un responso più chiaro dalle autorità.

Il bilancio delle vittime e dei danni del terremoto

Secondo le ultime stime delle autorità locali sono almeno cento i morti i Turchia e almeno duecento le vittime in Siria. Si continua a scavare sotto le macerie, mentre nella città di Gaziantep vicinissima all'epicentro del terremoto, dove vivono circa due milioni di persone, è crollato l'omonimo castello. Era una fortezza di epoca romana costruita nel terzo secolo, ma la scossa di questa notte l'ha rasa al suolo.