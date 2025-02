video suggerito

Resta schiacciato dalla cabina del camion, morto Thomas Gobbi: 10 anni fa perse il fratello in un incidente Dieci anni prima dell'incidente sul lavoro che gli è costato la vita, Thomas Gobbi aveva perso il fratello 21enne in un incidente stradale. Il 35enne è rimasto schiacciato dalla cabina del suo camion mentre cercava di riparare un guasto durante il turno di lavoro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Thomas Gobbi

Aveva già perso il fratello in un incidente stradale Thomas Gobbi, il 35enne di Merlara, comune del Padovano, morto durante il turno di lavoro poco dopo le 13 di lunedì 14 febbraio. Il camionista stava viaggiando lungo una strada sterrata tra i campi di Villa Bartolomea e Castagnaro, all'altezza della frazione di Carpi nel Veronese.

L'uomo stava andando a scaricare il contenuto del camion al consorzio, quando improvvisamente il mezzo ha segnalato un presunto guasto agli ammortizzatori. Il conducente è sceso dalla vettura per andare a controllare e mentre armeggia sotto la cabina, questa si abbassa, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

L'allarme è stato lanciato da un altro operaio, insospettito dal camion fermo ormai da tempo sulla strada . Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal per ricostruire le cause e la dinamica del fatto. Con loro anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago e della stazione di Castagnaro per le verifiche del caso insieme alla polizia locale.

Gobbi si sarebbe accorto durante il viaggio di un guasto al camion, richiamato dalla spia sul cruscotto, e avrebbe fermato il mezzo lungo la strada sterrata. Il personale del Suem è intervenuto con un'ambulanza e l'automedica non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Dopo gli accertamenti, la salma di Thomas Gobbi è stata riconsegnata alla famiglia. Il fratello dell'autotrasportatore, Kevin Gobbi, è morto in un incidente stradale tempo prima. Il 35enne ha avuto un destino simile a quello del fratello minore, deceduto quando aveva appena 21 anni nel dicembre di dieci anni fa a Merlara. Il giovane aveva perso il controllo della sua Peugeot 306 Tuning lungo la strada provinciale della località padovana, schiantandosi contro una recinzione in ferro e morendo sul colpo.