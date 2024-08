Reggio Emilia, incendio in capannone di rifiuti di plastica, enorme nube di fumo nero: “Chiudete le finestre” L’incendio a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, ha generato una altissima colonna di fumo nero. Le autorità locali hanno chiesto alla popolazione e ai residenti più vicini all’area di chiudere le finestre. L’allarme è scattato intorno alle 5.30 del mattino quando la città si è svegliata sotto una nube di fumo nero. Vigili del fuoco anche da province vicine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

L'incendio nel capannone a Cadelbosco di Sopra

Un enorme incendio è divampato oggi, 23 agosto, in un capannone di rifiuti di plastica a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, generando una altissima colonna di fumo nero, denso e acre visibile a chilometri di distanza. L'allarme intorno alle 5.30 del mattino, le autorità locali hanno chiesto alla popolazione e ai residenti più vicini all’area di chiudere le finestre in attesa delle verifiche di Arpae e Ausl, sulla qualità dell’area.

Il rogo ha colpito lo stabilimento I.BLU, lungo la Strada provinciale 263 Via Dante Alighieri a Cadelbosco Sopra, una realtà del Gruppo Iren in cui vengono trattati e lavorati rifiuti plastici. L’allarme è partito nelle prime ore di venerdì 23 agosto, quando per motivi ancora tutti da chiarire, si sono innescate le prime fiamme. L’incendio in poco tempo ha avvolto tutto, distruggendo il capannone del impianto nonostante l’intervento massiccio dei vigili del fuoco.

La colonna di fumo nero visibile fino a Reggio Emilia

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore e solo in tarda mattinata il rogo è stato messo sotto controllo anche se la nube di fumo ha continuato a salire in cielo. I pompieri comunicano che i vigili del fuoco di Reggio Emilia sono stati supportati da squadre prevenienti anche da Modena e Parma per controllare l’incendio nell’azienda dedita alla lavorazione di rifiuti plastici, evitando così il coinvolgimento di strutture vicine.

“Attualmente il fumo è indirizzato verso est, comunque, sul nostro territorio, in caso di presenza di odore bisogna chiudere le finestre” comunicato dal comune dal Cadelbosco di Sopra, spiegando che sul posto si è recato anche il Sindaco Zani. "Arpa ha collocato i rilevatori sul posto e al momento non è emersa l’esigenza di adottare specifiche ordinanze. L’indicazione data è una raccomandazione precauzionale, per cui se vedete fumo o sentite odore di bruciato suggeriamo di chiudere le finestre o non stazionare nell’area" aggiungono dal Comune.

L’alta colonna di fumo è visibile distintamente anche dal capoluogo reggiano dove l’amministrazione comunale ha invitato i residenti più vicini al rogo a chiudere le finestre. “I vigili del fuoco hanno domato l'incendio. In via precauzionale, si suggerisce alla popolazione presente nelle aree adiacenti di non soggiornare nei pressi dell'incendio e chiudere le finestre” è il messaggio del Comune di Reggio Emilia che aggiunge: “Le autorità competenti, Arpae e Ausl, stanno effettuando i rilievi ed eventuali ulteriori indicazioni verranno comunicate”.