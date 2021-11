Reggio Emilia, giovane donna trovata morta in un parco: si indaga per omicidio Il corpo di una donna è stato ritrovato questa mattina in un parco a Reggio Emilia. La vittima presentava una ferita, forse da arma da taglio, che ha spinto gli inquirenti a ipotizzare che possa trattarsi di un omicidio.

A cura di Chiara Ammendola

La Procura di Reggio Emilia indaga per omicidio nel caso della giovane donna ritrovata morta questa mattina in un giardino pubblico della città. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10 quando è stato chiesto l'intervento del 118 insieme a quello delle forze dell'ordine vicino via Patti dove una passante hanno notato il corpo. a ridosso di una recinzione che delimita il confine tra il parco e un condominio. Sul posto è giunto anche il pm di turno Maria Rita Pantani insieme con il medico legale e reparto scientifico dell'Arma.

Sul corpo diverse ferite da arma da taglio

Secondo le prime informazioni trapelate sembra che la donna sia morta tra ieri sera e la notte: sul corpo sono state riscontrate ferite da arma da taglio che hanno ma è probabile che il presunto omicidio sia avvenuto altrove e che il corpo sia stato poi trasportato nei pressi del parco nella notte. Il cadavere infatti era in fondo a via Adelina Patti, una laterale di via Terrachini, nella zona della piscina comunale di Reggio Emilia: era a pancia in giù, con le gambe incrociate, in una zona tranquilla, frequentata perlopiù da bambini e famiglie. A lanciare l'allarme una donna che vive in quella zona e che dopo aver udito un telefono virare incessantemente ha provato a rintracciarne la fonte, facendo la macabra scoperta. Le forze dell'ordine non hanno ancora diffuso l'identità della vittima, ma come riportato da fonti locali si tratta di una donna di 34 anni di origini sudamericane, con capelli lunghi e neri. In questo senso stanno anche vagliando le eventuali denunce di scomparsa nella zona delle ultime ore.