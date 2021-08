Reggio Calabria, sporco, scarafaggi e insetti sul pesce per il sushi: ristorante sequestrato I Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato cinquecento chili di pesce destinato alla preparazione di sushi conservato male e infestato da insetti. Il sequestro in un ristorante etnico della città: il titolare è stato denunciato per cattiva conservazione di alimenti. Il valore del pesce sequestrato è di 25mila euro.

A cura di Susanna Picone

Pesce destinato alla preparazione di sushi conservato male e anche infestato da insetti. È quanto hanno trovato i Nas di Reggio Calabria durante un controllo in un ristorante etnico ella città. I Nas hanno sequestrato cinquecento chili di pesce. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'attività finalizzata alla repressione della vendita di pescato nocivo per la salute. Il titolare del ristorante è stato denunciato per cattiva conservazione di alimenti ed è stata sospesa l'attività commerciale. È stato inoltre multato per oltre quattromila euro mentre il valore del pesce sequestrato è di 25mila euro.

Nel corso dell'ispezione i carabinieri hanno trovato all'interno di vecchie celle frigorifere, ormai non idonee per la conservazione, centinaia di chili di salmone congelato e che invece vendevano come pesce fresco. Nelle cucine e in altri locali del ristorante è stato trovato anche altro pesce e carne privi di tracciabilità e infestati da scarafaggi e insetti vari. In generale i locali controllati dai carabinieri erano tutt'altro che puliti: a quanto è emerso, la cucina del ristorante presentava sporco pregresso anche da diversi mesi. Sul posto è intervenuto anche il personale del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale.

Con l'avvio della stagione turistica estiva, i Carabinieri dei Nas, d'intesa con il ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli anche negli stabilimenti balneari e relativi esercizi di ristorazione. I militari hanno rilevato centinaia di situazioni di irregolarità nelle aree adibite alla ristorazione, alla preparazione dei pasti e alla conservazione degli alimenti. Sempre in Calabria è stato deferito il legale rappresentante di uno stabilimento balneare di Vibo Valentia per aver detenuto 120 kg di prodotti ittici congelati in cattivo stato di conservazione. Inoltre, è stata disposta la chiusura di un locale adibito a deposito alimenti gravato da carenze igienico-sanitarie e strutturali.